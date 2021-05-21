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Крымбек Кушербаев принял участие в чествовании Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия

21 Мая 2021 17:18
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Крымбек Кушербаев принял участие в чествовании Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном чествовании Қазақстанның Еңбек Ері, народного писателя Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия. Госсекретарь вручил юбиляру поздравительные адреса от имени Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Открывая торжественное собрание, Госсекретарь отметил, что юбилей Олжаса Сулейменова стал знаменательным событием в год празднования 30-летия нашей Независимости, учитывая его заслуги и международное признание как литератора, парламентария, дипломата, а также общественного лидера антиядерных инициатив Казахстана.

Крымбек Кушербаев подчеркнул, что Олжас Сулейменов – поэт планетарного сознания, именно оно позволит человечеству сохранить самое драгоценное, что есть в каждой культуре, и противостоять вызовам современной цивилизации. И сегодня это особенно актуально для нашего общества на пути духовного обновления и модернизации общественного сознания.

На торжественном собрании выступили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, генеральный директор ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.

Свои теплые пожелания юбиляру также выразили Еңбек Ері, народный артист Казахстана Асанали Ашимов, академик Торегельды Шарманов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали и другие.

Госсекретарь также провел ряд встреч с представителями интеллигенции и экспертного сообщества.


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#Культура   #Юбилей   #Дата  
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