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Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2021, 18:15
Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев ознакомился с работой проектного офиса Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения было отмечено, что в основном завершен организационный этап работы комиссии. Из числа ученых и экспертов сформированы 11 рабочих групп, разработаны методология и положение по сбору, изучению архивных документов и подготовке заключений для Госкомиссии, налаживается работа комиссий в регионах.


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