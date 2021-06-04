Крымбек Кушербаев: Патриотическое воспитание - неотъемлемая часть развития гражданского общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Патриотическое воспитание выступает неотъемлемой частью развития гражданского общества. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в ходе молодежного форума «Мы - патриоты страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очевидно, что патриотическое воспитание выступает неотъемлемой частью развития гражданского общества на пути движения к устойчивому и стабильному прогрессу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что именно молодые казахстанцы должны иди в авангарде патриотизма. Он назвал четкую и ясную формулу отечественного патриотизма. Это - знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность. Давайте не будем обманывать сами себя - самое лучшее правительство в мире, самый лучший парламент не могут ничего сделать сами по себе. Также было бы ошибочно ожидать, что они дадут какое-то универсальное лекарство от всех проблем», - рассказывает Крымбек Кушербаев во время форума, проходящего в Нур-Султане.

Также по словам государственного секретаря, свобода и демократия имеют в виду участие каждого человека, из чего следует и ответственность, которая лежит на всех нас.

«Глава государства также обозначил ключевую роль молодежи в технологической и духовной модернизации страны, рассматривая рост политического сознания молодых людей как необходимый, мощный потенциал государства, источник альтернативного, прогрессивного взгляда на экономические и общественно-политические процессы. Актуальность этого также обусловлена тем, что сегодня мы свидетели того, когда идут попытки фальсификации прошлого, мистификации будущего, противостояние в политической и духовно-нравственной и технологической сферах», - отметил Крымбек Кушербаев.

Отметим, государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принимает участие в международном молодежном форум «Мы - патриоты страны», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстана, в ходе которого он обратился к молодым казахстанцам.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев адресовал участникам мероприятия приветственное письмо.