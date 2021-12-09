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Крымбек Кушербаев ознакомился с реабилитацией жертв политических репрессий в Атырау
9 Декабря 2021 21:13
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в рамках визита в Атырау ознакомился с деятельностью проектного офиса региональной комиссии по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой региональную службу коммуникаций.
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Во время встречи был озвучен ход работы комиссии и результаты исследований.«Мы должны знать правду о пробелах в нашей истории. Необходимо донести до общества причины политических репрессий. Ведь для того, чтобы сделать шаг вперед, важно извлечь уроки из нашего прошлого. Государственная комиссия продолжит свою работу до полной реабилитации жертв политических репрессий. В дальнейшем будет создан Институт исторической памяти. Ждем от членов региональной комиссии, историков плодотворной работы по изучению данного вопроса»,- сказал Крымбек Кушербаев.
Напомним, в составе региональной комиссии - 26 представителей, работающих в 8 рабочих группах. Среди них, помимо ученых и историков Атырауского университета им. Х. Досмухамедова, представители общественных организаций и этнокультурных объединений.
В результате проведенной работы исследованы дела и фильтрационные проверки около трех тысяч лиц по категориям: гособвинения, трофейные карточки.
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