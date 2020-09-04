+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 30 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крымбек Кушербаев назвал главные цели, поставленные в Послании Президента

4 Сентября 2020 15:56
Поделиться:
Крымбек Кушербаев назвал главные цели, поставленные в Послании Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главные цели, поставленные в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, назвал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на совещании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Общественные организации обсудили Послание Президента в Павлодаре
Это эффект на долгие годы – Айсулу Ерниязова о волонтерском движении Открытость молодежи к инновациям поспособствует адаптации к глобальным вызовам – аким Алматы Госсекретарь рассказал о миссии интеллигенции на новом историческом этапе

«В период после пандемии перед казахским обществом должна стоять цель – труд. Это наша первая цель. Не следует забывать, что передовые государства мира поднялись на вершины развития только благодаря труду. Поэтому, если мы хотим быть сильным государством, мы должны помнить, что без труда нельзя достичь никакого успеха. Вторая цель. За время пандемии, обеспокоившей всю мировую общественность, мы хорошо поняли, что нам нужно, а что не нужно. Перед страной стоит цель – сохранение здоровья. Каждый гражданин должен стараться быть бодрым и здоровым. Здесь нам не помешает поучиться ежедневной общеоздоровительной гимнастике у нашего соседа Китая. Третья цель – образование. Чтобы стать образованным, нужно много учиться. В этой связи, очень важно создать в Казахстане культ книги. В передовых странах чтение книг считается высокой обязанностью на государственном уровне. К сожалению, сейчас наша молодежь, особенно подростки ограничиваются лишь просмотром интересных страниц в смартфоне. Нужно поскорее избавляться от такого «убивания времени», – сказал К.Кушербаев.

Госсекретарь попросил представителей интеллигенции вносить предложения по вопросам убеждения молодежи в важности таких целей, как труд, здоровье и образование, повышения заинтересованности в труде, здоровом образе жизни, чтении книг, освоению современных технологий. Поступившие предложения будут вноситься на повестку заседаний Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жангыру». Каждое удачное предложение будет учтено и обязательно реализовано.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Рухани жаңғыру   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив