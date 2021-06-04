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    12:33, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев - молодым казахстанцам: Удивите нас и весь мир

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в международном молодежном форум «Мы - патриоты страны», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстана и обратился к молодым казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в нашей стране успешно реализуются государственные проекты по поддержке и стимулированию молодежи в самых разных сферах. Так, например, инициированная Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым международная образовательная стипендия «Болашак», Президентский молодежный кадровый резерв, программы трудоустройства и занятости молодежи и многие другие проекты. Отдельное внимание заслуживает введение обязательней 30-процентной квоты для женщин и молодежи до 29 лет в избирательных партийных списках политических партий. Вы знаете, что государством на протяжении многих лет присуждается молодежная государственная премия «Дарын». Кроме того, по поручению Главы государства в этом году учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» для нашей талантливой молодежи», - рассказал в ходе форума Крымбек Кушербаев.


    Также государственный секретарь обратился к молодым казахстанцам.

    «Готов заверить вас, что государство и дальше будет создавать условие для успешной самореализации молодых людей и воспитания новых лидеров, отстаивающих интересы своей страны и своего народа», - отметил Крымбек Кушербаев.

    «Дорогие юные друзья! Вы - поколение независимости, вы выросли вместе с нашей независимостью, о которой мечтали многие поколения. Теперь вы должны принять эстафету созидания и стать той движущей силой, которая обеспечит Казахстану в XXI веке процветание и признание. Сегодня в ваших силах использовать свои знание, профессионализм, сделать Казахстан мощным и конкурентоспособным в современном мире. Пожалуйста, удивите нас и весь мир», - сказал К. Кушербаев.

    Напомним, международный молодежный форум «Мы - патриоты страны», посвященный 30-летию Независимости РК, проходит в Нур-Султане. К участникам форума ранее обратился Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.


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