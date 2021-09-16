Крымбек Кушербаев: ЕАМФ стал признанной платформой для поиска консенсуса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в открытии XVII Евразийского Медиа Форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем слове Крымбек Кушербаев, на форуме, проходящем уже в традиционном формате, обсуждаются многие актуальные вопросы.

«За прошедший период мы стали свидетелями событий исключительно по своему значению масштабными. Мир изменился. Пандемия, глобальная рецессия экономики, блоковое мышление, отсутствие доверия между государствами, практически технологическая война между ведущими державами мира, изменение этических норм и многое другое не только объединили людей, но и раскололи на полярные точки зрения. Тем значима и миссия Евразийского Медиа Форума, ставшего уже признанной международной платформой для обсуждения разных мнений и поиска консенсуса. Мы приветствуем уважаемых коллег и друзей в новой столице - в Нур-Султане в год 30-летия нашей независимости», - сказал во время открытия Евразийского медиа форума Крымбек Кушербаев.

Государственный секретарь подчеркнул, что успешной работе форума придают особое значение лидеры нашего государства. Крымбек Кушербаев пожелал участникам форума успехов и конструктивного диалога.

Ранее участников Евразийского Медиа Форума поприветствовали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.