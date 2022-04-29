Крыло воздушного судна Fokker-100 не было обработано - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По словам директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болата Наурзалиева, крыло воздушного судна Fokker-100 не было обработано, хотя, согласно концепции чистого крыла, командир и пилот должны были принять решение - полностью обработать воздушное судно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливает причины авиационных событий. В соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации Гражданской авиации подготовлен отчет. Проведенное расследование в рамках данного отчета не предполагает установление чьей-либо вины или ответственности», - пояснил Б. Наурзалиев.

В ходе брифинга журналист спросил, будут ли предприниматься меры в отношении аэропорта, потому что в отчете говорится как о существенных нарушениях со стороны авиакомпаний, так и со стороны аэропорта.

«В отчете четко расписано, какие у нас замечания есть в адрес аэропорта. Согласно нашим выводам и рекомендациям авиационная администрация должна принять меры в отношении аэропорта для устранения указанных замечаний. Мы занимаемся только расследованием, устанавливаем причины авиационных событий. Мы даем рекомендации, чтобы в последующем такие авиационные события не повторялись. Авиационная организация провела несколько проверок в отношении аэропорта. Есть замечания, которые они не устранили и даже не пытаются устранить. Министерство внутренних дел, транспортная прокуратура, авиационная администрация будет предпринимать меры», - добавил Б. Наурзалиев.

Спикер отметил, что процесс подготовки самолета к полету занимает много времени.

«Самолет после прилета из аэропорта Атырау простоял 30 часов под открытым небом. В это время проходил антициклон. Видимость была 1400 метров, температура - минус 11, точка росы - минус 12, влажность - 91%. Если разница между точкой росы и температурой окружающего атмосферного воздуха менее 3 градусов, это прецедент к тому, что самолет обязательно будет покрыт инеем, изморосью или отложением тонкого льда. Экипаж, в первую очередь, проводит внешний осмотр самолета. Самолет высокий. Второй пилот говорил, что он прошелся рукой, крыло было сухое как железо. Он так выразился. Он подумал, что крыло сухое. Но дело в том, что в самолете было почти 2500 тонн топлива, самолет был заправленным. Затем они еще заправились. Естественно, топливо за полторы суток имеет одну температуру, а когда заливает топливо, отмечается другая температура. Обойдя самолет, командир со вторым пилотом приняли решение о том, что обработают только стабилизатор самолета. Они его обработали. Но, крылья не обрабатывали. Они подумали, что крыло чистое. Было 6:30 утра, еще темно. Поэтому, возможно, они посчитали, что крыло было сухим», - пояснил спикер.

Как отметил Б. Наурзалиев, есть документ №96-40, принятый во всем мире, согласно которому проводится обработка аэропорта.

«Однако на сегодня у нас нет такого нормативного чёткого акта по обработке самолета. Это называется концепцией чистого крыла. Самолет должен быть чистым, поэтому они должны были принять одно единственное решение – полностью обработать», - сказал глава департамента.

Б. Наурзалиев заверил, что давали рекомендации по определенным моментам, однако до сих пор нет ответа.

«Мы давали рекомендации по определенным авиационным случаям. Решение по обработке воздушного судна должен принять командир. Сейчас на нем уже нет ответственности. Командира нет. Это уже человеческий фактор. На нем есть косвенная ответственность, но он принял такое решение», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что причиной катастрофы самолета Bek Air стала несимметричная потеря свойств крыла судна.