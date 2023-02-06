Кружки для детей с особыми потребностями откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Управление образования Северо-Казахстанской области намерено создать условия для получения дополнительного образования детьми с особыми потребностями. Планы рассчитывают реализовать уже в этом году. Об этом сказал руководитель управления Назир Жашибеков на брифинге региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы планируем создать условия для дополнительного образования детям с особыми образовательными потребностями. Уже сейчас ведется набор в школу искусств «Жас Дарын» по направлениям «фортепиано», «изобразительное искусство», «хореография» и «декоративно-прикладное творчество». В дальнейшем мы планируем открыть кружки для детей с особыми образовательными потребностями в областном культурном центре для детей и юношества. Мы уже сделали определенные шаги в этом направлении», - сообщил Н. Жашибеков.

В селе Явленке Есильского района в этом году реконструируют здание, в котором откроют центр дополнительного образования. В нем будут работать более 10 кружков, посещать которые смогут 150 сельских ребятишек.

«В кружках и секциях занимается 80%, или 59,5 тысяч школьников нашей области. Особой популярностью у подростков Петропавловска пользуется Дворец школьников, на базе которого работает 96 кружков по шести направлениям. С прошлого года начал действовать учебно-методический центр по робототехнике», - сказал Н. Жашибеков.