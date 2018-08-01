Крушение Як-12: «Казавиа» запретили работать
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Командир воздушного судна Як-12, потерпевшего крушение в прошлом году в Алматинской области, был в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поэтому Комитет гражданской авиации останавливает работу авиакомпании, допустившей нарушения безопасности полётов.
«По итогам расследования причин катастрофы воздушного судна Як-12 в Алматинской области летом 2017 года, в котором доказан факт управления самолетом командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1.19 промилле), Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение об отзыве свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «НАК «КАЗАВИА» с 25 августа 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Комитета в Facebook.
В связи с этим ТОО «НАК «КАЗАВИА» должно до 25 августа 2018 года погасить задолженность перед персоналом авиакомпании и налоговыми органами и обеспечить возврат в уполномоченный орган гражданской авиации подлинник свидетельства по авиационным работам с эксплуатационными спецификациями в течении десяти календарных дней после получения уведомления об отзыве свидетельства.
«Комитет гражданской авиации в своей работе придерживается практики применения самых жестких мер для обеспечения безопасности полетов и призывает всех эксплуатантов гражданской авиации строго соблюдать требования безопасности полётов», - добавили в Комитете.
Напомним, катастрофа с самолетом Як-12 произошла 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области вблизи села Шолакай. Погибли два человека.
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