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Крушение Як-12: «Казавиа» запретили работать

1 Августа 2018 11:23 247
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Крушение Як-12: «Казавиа» запретили работать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Командир воздушного судна Як-12, потерпевшего крушение в прошлом году в Алматинской области, был в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Поэтому Комитет гражданской авиации останавливает работу авиакомпании, допустившей нарушения безопасности полётов.

«По итогам расследования причин катастрофы воздушного судна Як-12 в Алматинской области летом 2017 года, в котором доказан факт управления самолетом командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1.19 промилле), Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение об отзыве свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «НАК «КАЗАВИА» с 25 августа 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Комитета в Facebook.

В связи с этим ТОО «НАК «КАЗАВИА» должно до 25 августа 2018 года погасить задолженность перед персоналом авиакомпании и налоговыми органами и обеспечить возврат в уполномоченный орган гражданской авиации подлинник свидетельства по авиационным работам с эксплуатационными спецификациями в течении десяти календарных дней после получения уведомления об отзыве свидетельства.

«Комитет гражданской авиации в своей работе придерживается практики применения самых жестких мер для обеспечения безопасности полетов и призывает всех эксплуатантов гражданской авиации строго соблюдать требования безопасности полётов», - добавили в Комитете.

Напомним, катастрофа с самолетом Як-12 произошла 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области вблизи села Шолакай. Погибли два человека.

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Ключевые слова: Транспорт, Происшествия,
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Автор:

Анеля Касымова

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