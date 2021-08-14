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Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших

14 Августа 2021 11:11
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Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета на Камчатке, тело пилота поднято со дна Курильского озера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м. Всего за сутки было обследовано 5 000 кв. м акватории озера, почти 27 тыс. кв. м дна, а также 5 кв. км территории с применением беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 12 августа стало известно о том, что на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа.


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#Происшествия   #Россия  
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