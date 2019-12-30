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Крушение самолета: трое пациентов выписаны из больницы

30 Декабря 2019 10:34
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Крушение самолета: трое пациентов выписаны из больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при крушении самолета в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки у нас трое выписались. Таким образом, у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. По детям, состояние стабильное. Они переведены из реанимационного отделения, то есть их жизни ничего не угрожает. Однако требуется соответствующее качественное лечение, поэтому - на контроле у Министерства здравоохранения», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Правительства.

Вместе с тем, несколько человек продолжают оставаться в реанимации.

«По взрослым, есть тяжелые больные. В реанимации семь человек находятся в 4 городской больнице, двое - в Алматинской областной клинической больнице, один пациент вызывает опасения. В целом, сейчас там работает наша группа врачей во главе с руководителями научных центров. Вчера также проконсультировали, тактику определили. Лечение продолжают в полном объеме», - отметил глава Минздрава.

Е. Биртанов также сообщил о состоянии пилота.

«Состояние тяжелое, но стабильное. Он находится реанимации», - добавил он.


Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.


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Ключевые слова: Алматинская область, Минздрав РК, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Азамат Сыздыкбаев

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