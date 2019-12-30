Крушение самолета: Роман Скляр пообещал озвучить данные самописца до 10 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о расшифровке записей бортового самописца с потерпевшего крушение в Алматинской области самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет. В Межгосударственном авиационном комитете пообещали, что будут работать и в праздничные дни, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как и говорили ранее, дадим предварительные результаты расследования», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.