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вчера 16:44
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Крушение самолета: Роман Скляр пообещал озвучить данные самописца до 10 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о расшифровке записей бортового самописца с потерпевшего крушение в Алматинской области самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Они находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет. В Межгосударственном авиационном комитете пообещали, что будут работать и в праздничные дни, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как и говорили ранее, дадим предварительные результаты расследования», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.
Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.
Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.
Количество погибших увеличилось до 12 человек.
Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.
Комитет по ЧС опубликовал список погибших.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.
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