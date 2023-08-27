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    04:21, 27 Август 2023 | GMT +6

    Крушение самолета Пригожина: проводится экспертиза ДНК погибших, изъяты бортовые самописцы

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Специалисты проводят экспертизу ДНК для установления личностей десяти погибших упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина. Также следствием изъяты бортовые самописцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России, передает МИА «Казинформ».
    «В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», - сказали в пресс-службе.

    В СК также сообщили, что продолжается детальный осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства крушения самолета.

    «Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», - сказали в пресс-службе.

    Расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается.

    Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли.

    В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Президент РФ Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца.


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