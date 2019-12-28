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вчера 17:31
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Крушение самолета под Алматы: горячая линия работает в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air» по направлению Алматы – Нур-Султан в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области открыта горячая линия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.
«В связи с произошедшим крушением воздушного судна рейс № Z2100 авиакомпании «Bek Air» по направлению Алматы – Нур-Султан в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области открыта горячая линия 8 (7142) 50-36-24», - сообщили в ведомстве.
Для оказания информационно-разъяснительной работы и экстренной психологической помощи функционирует телефон 112, работают психологи, добавили в ДЧС.
Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет «Fokker-100» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.
Деятельность авиакомпании «Bek Air» приостановили по всем направлениям.
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