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    12:42, 22 Март 2022 | GMT +6

    Крушение самолета на юге Китая: Казахстанцев среди пассажиров нет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По имеющимся данным, казахстанцев не было среди пассажиров самолета, который потерпел крушение на юге Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предварительным данным наших граждан нет среди пассажиров этого самолета», - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

    Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая. Авария произошла в горной местности Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. На борту самолета находились 132 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа. Сведений о погибших нет. На месте ЧП вспыхнул пожар. К месту происшествия направлены спасательные службы. Самолет вылетел из Куньмина и направлялся в Гуанчжоу. В районе Учжоу ГЧАР пропал с экранов радаров.

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.




    Теги:
    Авиация Китай Происшествия, ЧС МИД РК Происшествия Мировые новости
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