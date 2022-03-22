Крушение самолета на юге Китая: Казахстанцев среди пассажиров нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По имеющимся данным, казахстанцев не было среди пассажиров самолета, который потерпел крушение на юге Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным наших граждан нет среди пассажиров этого самолета», - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая. Авария произошла в горной местности Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. На борту самолета находились 132 человека - 123 пассажира и 9 членов экипажа. Сведений о погибших нет. На месте ЧП вспыхнул пожар. К месту происшествия направлены спасательные службы. Самолет вылетел из Куньмина и направлялся в Гуанчжоу. В районе Учжоу ГЧАР пропал с экранов радаров.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.







