Крушение самолета Bek Air: родственников пострадавших будут перевозить бесплатно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 декабря авиакомпания Air Astana вводит дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авиакомпания Air Astana вводит дополнительные рейсы по маршрутам «Алматы - Нур-Султан-Алматы» и «Нур-Султан – Алматы - Нур-Султан» 28 декабря 2019 года. Время вылета рейса из Нур-Султана - в 05:00 утра, время вылета из Алматы - в 07:10», - говорится в сообщении.

Уточняется, что родственники пострадавших пассажиров при крушении самолета авиакомпании Bek Аir будут перевезены бесплатно.

Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям страны.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.

По поручению Главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге.