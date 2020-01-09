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Крушение самолета Bek Air: правительственная комиссия сделает заявление

9 Января 2020 19:45
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Крушение самолета Bek Air: правительственная комиссия сделает заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявление по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматинской области будет сделано завтра, 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

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«10 января 2020 года в 15:00 часов на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК будет сделано заявление по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании BekAir в Алматинской области», - говорится в сообщении.

Докладчики:

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр;

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев;

Генеральный директор Межгосударственного Авиационного Комитета Виктор Сороченко.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



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Ключевые слова: Правительство РК, Алматинская область, Происшествия, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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