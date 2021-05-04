Крушение путей метро в Мехико: 15 человек погибло и десятки раненых

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Пятнадцать человек погибли и около 70 получили ранения в результате крушения путей метромоста в Мехико в понедельник вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Власти заявили, что операция по спасению потенциальных выживших была приостановлена вскоре после аварии из-за риска того, что большая часть эстакады метро и вагоны могут упасть на дорогу.

Местный телеканал Milenio TV распространил видео, на котором видно, как около 22:30 вечера по местному времени конструкция метромоста рухнула на оживленную улицу на юго-востоке города.

На других изображениях видно, как минимум два вагона поезда ненадежно свисают с поврежденного путепровода. Пожарные и медицинские бригады первоначально использовали лестницы для доступа к вагонам.

Однако мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что спасательные работы были приостановлены из-за того, что вся конструкция может окончательно обвалиться, добавив, что, похоже, авария была вызвана перекосом балки.

По ее словам, на площадку должны доставить кран для стабилизации вагонов поезда, чтобы спасатели могли возобновить свою работу.

«На данный момент 15 человек, к сожалению, погибли», - сказала Шейнбаум репортерам на месте аварии, добавив, что власти считают, что еще больше людей попали в ловушку поезда метро.

По ее словам, среди раненых 34 человека доставлено в больницу.