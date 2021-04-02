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    12:01, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Крушение пассажирского поезда на Тайване: 36 человек погибли, 72 ранены

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    ТАЙБЭЙ. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 36 человек погибли и 72 получили различные ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем утром в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Экспресс-поезд, направлявшийся по маршруту Тайбэй - Тайтунг, сошел с рельсов на севере уезда Хуалянь в восточной части острова Тайвань. Согласно сообщениям, поезд в основном перевозил туристов. На момент происшествия в поезде находились приблизительно 350 человек.

    Сообщается, что эвакуация 80-100 человек из первых четырех вагонов поезда прошла успешно, к тому времени как доступ к оставшимся вагонам осложнен из-за деформаций.

    По данным Центрального телеграфного агентства страны, возможной причиной аварии может послужить столкновение с грузовым автомобилем, который упал и оказался на пути поезда после ненадлежащей парковки. На фотографиях были запечатлены обломки грузовика возле съехавшего с рельсов поезда.

    В железнодорожной администрации страны сообщили, что передняя часть поезда находится вне туннеля, ведется операция по спасению тех, кто находится в кабинах внутри туннеля.

    Сообщается, что авария произошла накануне традиционного праздника Цинмин.


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мировые новости
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