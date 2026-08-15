Крушение Ми-8 в ЗКО: спустя три с половиной года дело дошло до суда

Спустя три с половиной года в Западно-Казахстанской области в суде №2 Байтерекского района рассматривается уголовное дело о крушении вертолета Ми-8. В результате трагедии погибли четыре члена экипажа, еще два человека получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, авария произошла 23 февраля 2023 года на территории Западно-Казахстанской области.

Вертолет вылетел из Атырау в направлении Уральска по заявке АО «КазТрансОйл». На борту находились шесть человек – пять членов экипажа и один представитель компании КазТрансОйл.

В результате трагедии погибли четыре члена экипажа, еще два человека получили травмы.

Как сообщили в суде, в настоящее время дело рассматривается по статье 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта).

В суд вызываются и допрашиваются свидетели.

Отметим, дело вели сразу два ведомства. Сообщалось, что вертолет был технически исправным. Родственникам погибших обещали всестороннюю поддержку.