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    Крушение Ми-8 в ЗКО: спустя три с половиной года дело дошло до суда

    Спустя три с половиной года в Западно-Казахстанской области в суде №2 Байтерекского района рассматривается уголовное дело о крушении вертолета Ми-8. В результате трагедии погибли четыре члена экипажа, еще два человека получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вертолет
    Фото: МЧС РК

    Напомним, авария произошла 23 февраля 2023 года на территории Западно-Казахстанской области.

    Вертолет вылетел из Атырау в направлении Уральска по заявке АО «КазТрансОйл». На борту находились шесть человек – пять членов экипажа и один представитель компании КазТрансОйл.

    В результате трагедии погибли четыре члена экипажа, еще два человека получили травмы.

    Как сообщили в суде, в настоящее время дело рассматривается по статье 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта).

    В суд вызываются и допрашиваются свидетели.

    Отметим, дело вели сразу два ведомства. Сообщалось, что вертолет был технически исправным. Родственникам погибших обещали всестороннюю поддержку.

    ЗКО Регионы Казахстана Суды Крушение вертолета
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор