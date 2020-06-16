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Крушение истребителя ВВС США: пилот обнаружен мертвым

16 Июня 2020 12:12
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Крушение истребителя ВВС США: пилот обнаружен мертвым

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пилот истребителя ВВС США, потерпевшего крушение в Северном море, найден мертвым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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F-15C Eagle вылетел из RAF Lakenheath, которая является крупнейшей базой ВВС США в Англии. Там размещены более 4000 американских военнослужащих.

Крушение F-15C Eagle произошло во время тренировочного полета.

Обломки самолета, который, как считается, потерпел крушение в 74 морских милях от побережья Восточного Йоркшира, были обнаружены ранее. Полковник Уилл Маршалл подтвердил, что пилот сбитого F-15C Eagle был обнаружен мертвым.

Причина аварии в настоящее время неизвестна.

F15C – это одноместный истребитель противовоздушной обороны страны. Он представляет собой модель реактивного самолета, которая используется ВВС США с 1979 года.


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#Происшествия   #США  
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Автор:

Раушан Конырбаева

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