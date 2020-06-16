Крушение истребителя ВВС США: пилот обнаружен мертвым
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пилот истребителя ВВС США, потерпевшего крушение в Северном море, найден мертвым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
F-15C Eagle вылетел из RAF Lakenheath, которая является крупнейшей базой ВВС США в Англии. Там размещены более 4000 американских военнослужащих.
Крушение F-15C Eagle произошло во время тренировочного полета.
Обломки самолета, который, как считается, потерпел крушение в 74 морских милях от побережья Восточного Йоркшира, были обнаружены ранее. Полковник Уилл Маршалл подтвердил, что пилот сбитого F-15C Eagle был обнаружен мертвым.
Причина аварии в настоящее время неизвестна.
F15C – это одноместный истребитель противовоздушной обороны страны. Он представляет собой модель реактивного самолета, которая используется ВВС США с 1979 года.
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