Крушение истребителя ВВС США: пилот обнаружен мертвым

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пилот истребителя ВВС США, потерпевшего крушение в Северном море, найден мертвым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

F-15C Eagle вылетел из RAF Lakenheath, которая является крупнейшей базой ВВС США в Англии. Там размещены более 4000 американских военнослужащих.

Крушение F-15C Eagle произошло во время тренировочного полета.

Обломки самолета, который, как считается, потерпел крушение в 74 морских милях от побережья Восточного Йоркшира, были обнаружены ранее. Полковник Уилл Маршалл подтвердил, что пилот сбитого F-15C Eagle был обнаружен мертвым.

Причина аварии в настоящее время неизвестна.

F15C – это одноместный истребитель противовоздушной обороны страны. Он представляет собой модель реактивного самолета, которая используется ВВС США с 1979 года.