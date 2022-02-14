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Крупный женский турнир ITF World Tennis Tour пройдет в Нур-Султане

14 Февраля 2022 21:24
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Крупный женский турнир ITF World Tennis Tour пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 по 27 февраля 2022 года в Нур-Султане в Национальном теннисном центре пройдет международное соревнование ITF World Tennis Tour «Forte 60 Woman’s», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Участие примут игроки из ТОП-100 и 200 мирового рейтинга. Среди них: бельгийка Грет Миннен (96 WTA), победительница четырёх турниров Большого шлема в парном разряде венгерка Тимея Бабош (202 WTA), британка Хэрриет Дарт (132 WTA), японка Мия Хонтама (138 WTA), украинка Дария Снигур (141 WTA), испанка Алена Большова (151 WTA), Мариам Болквадзе (177 WTA) из Грузии и другие.

Честь Казахстана будут защищать: Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Екатерина Дмитириченко и другие.

В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования пяти категорий: $15 000, $25 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Нур-Султане будет третьей категории.

На последнем турнире такого уровня летом прошлого года в Нур-Султане титул завоевала Мариам Болквадзе из Грузии.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Теннис  
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