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Крупный завод в СКО выставили на торги

16 Января 2023, 14:03
Крупный завод в СКО выставили на торги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский завод тяжелого машиностроения выставили на торги. Одно из крупнейших предприятий Северо-Казахстанской области оценили в 6,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продавец - Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» - предусмотрел ряд условий. Прежде всего, победитель конкурса должен сохранить профиль деятельности завода, штатную численность работников и создать новые рабочие места. В течение года после перехода права собственности покупателю ограничиваются и запрещаются определенные действия в отношении актива предприятия.

Собственник должен в течение трех лет погасить кредиторскую задолженность АО «ПЗТМ». Согласно приложенной справке, в декабре прошлого года она составляла около 12 млрд тенге.

Еще одно условие: покупатель должен сохранить профиль завода по выпуску гражданской продукции для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, энергетической, железнодорожной отраслей экономики, расширить линейку гражданской продукции с созданием не менее одного нового производства и возможностью выхода на новые рынки, организовать в АО «ПЗТМ» сервисное обслуживание выпускаемой спецтехники.

Торги будут проводиться по английскому методу. Запланированы на 17 января.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения неоднократно упоминался в материалах Казинформа из-за возникающих у него проблем. В 2019-м году предприятие снизило производство машин для обслуживания нефтегазовых скважин в 15 раз. Не спасла положение и проведенная модернизация. Руководство завода обещало, что ситуация изменится в 2020-м году. Но не произошло этого даже в 2021-м году, когда на предприятии образовалась задолженность по заработной плате. Бывший аким области Кумар Аксакалов считал, что причина в менеджменте. Он неоднократно говорил о том, что завод должен переходить на гражданскую продукцию, не довольствоваться только госзаказами.


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