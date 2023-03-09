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Крупный завод по производству катодной меди планируется запустить в ВКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2023, 19:17
Крупный завод по производству катодной меди планируется запустить в ВКО Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест. Ожидается, что новый завод внесет существенный вклад в увеличение экспорта Казахстана.

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Участники совещания затронули вопросы налогообложения, электроснабжения, защиты прав инвесторов, привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения экологических требований и норм законодательства республики в целом.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам в рабочем порядке обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для успешной реализации данного перспективного проекта.

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