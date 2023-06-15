Крупный торговый центр «заминировали» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в очередной раз «заминировали» самый крупный в регионе торговый центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, днем 14 июня в Центр оперативного управления УП города Тараз поступила информация о том, что на электронную почту торгового центра «Март» поступило сообщение о заложенной бомбе.

Письмо было следующего содержания: «Вечером в 21.00 часов произойдет взрыв здания».

К месту вызова оперативно прибыл личный состав департамента полиции, саперы и кинологи, службы экстренной и скорой помощи. Всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали в безопасное место.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Это не первый случай подобного «минирования». В августе 2021 года также произошла эвакуация посетителей из ТРЦ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Здание было оцеплено, люди эвакуированы. При этом, как стало тогда известно, письмо о «бомбе» почти неделю пролежало на электронной почте ТРЦ. И только 10 августа это сообщение было прочитано. После чего началась эвакуация людей и поиски взрывного устройства, которые ни к чему не привели.

Видео пресс-служба департамента полиции Жамбылской области