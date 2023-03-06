Крупный теракт в Пакистане: 9 полицейских убиты, десятки ранены

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Жертвами теракта в восточной пакистанской провинции Белуджистан стали девять сотрудников полиции, еще 11 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Местные власти сообщают, что в понедельник террорист-смертник атаковал машину с сотрудниками сил правопорядка на мосту.

Старший суперинтендант полиции района Каччи Мехмуд Нотезай заявил, что автомобиль с полицейскими был атакован в районе Сиби. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что это был террорист-смертник», — сказал он, добавив, что ведется расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Из числа раненых офицеров полиции трое находятся в критическом состоянии.

Белуджистан, крупнейшая по площади провинция Пакистана, уже несколько десятилетий находится под влиянием сепаратистов, которые требуют независимости от страны.

Взрыв в понедельник стал третьим крупным нападением на пакистанских сотрудников сил правопорядка за несколько месяцев. Стоит отметить, что в последнее время число терактов в стране растет, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

По меньшей мере четыре человека были убиты и 14 ранены в феврале этого года после того, как боевики штурмовали здание полиции в южном городе Карачи. Ответственность за теракт взяло на себя пакистанское движение «Талибан» (движение «Талибан» запрещено в РК).

В январе по меньшей мере 100 человек, в основном сотрудники полиции, погибли в результате подрыва бомбы смертником в мечети в городе Пешаваре на северо-западе страны, что стало одним из самых смертоносных нападений в стране за последние годы.