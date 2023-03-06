РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 06 Март 2023 | GMT +6

    Крупный теракт в Пакистане: 9 полицейских убиты, десятки ранены

    None
    Фото: rusnewshub.ru
    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Жертвами теракта в восточной пакистанской провинции Белуджистан стали девять сотрудников полиции, еще 11 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Местные власти сообщают, что в понедельник террорист-смертник атаковал машину с сотрудниками сил правопорядка на мосту.

    Старший суперинтендант полиции района Каччи Мехмуд Нотезай заявил, что автомобиль с полицейскими был атакован в районе Сиби. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что это был террорист-смертник», — сказал он, добавив, что ведется расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

    Из числа раненых офицеров полиции трое находятся в критическом состоянии.

    Белуджистан, крупнейшая по площади провинция Пакистана, уже несколько десятилетий находится под влиянием сепаратистов, которые требуют независимости от страны.

    Взрыв в понедельник стал третьим крупным нападением на пакистанских сотрудников сил правопорядка за несколько месяцев. Стоит отметить, что в последнее время число терактов в стране растет, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

    По меньшей мере четыре человека были убиты и 14 ранены в феврале этого года после того, как боевики штурмовали здание полиции в южном городе Карачи. Ответственность за теракт взяло на себя пакистанское движение «Талибан» (движение «Талибан» запрещено в РК).

    В январе по меньшей мере 100 человек, в основном сотрудники полиции, погибли в результате подрыва бомбы смертником в мечети в городе Пешаваре на северо-западе страны, что стало одним из самых смертоносных нападений в стране за последние годы.


    Теги:
    Пакистан Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!