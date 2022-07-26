26 Июля 2022 02:42

Крупный штраф заплатит химическое предприятие за выбросы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе экологическая обстановка стабильная. Таразский филиал ТОО «Казфосфат» «Завод минеральные удобрения» работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, вечером 11 июля в сернокислотном цехе предприятия произошел единовременный выброс загрязняющих веществ в виде дымовой завесы. Жители Тараза, который находится в 6 км от завода, жаловались на першение в горле и головную боль. По поручению акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова создана рабочая группа из экологов, специалистов департамента по ЧС Жамбылской области и других ответственных лиц. Завод ЗМУ производит техническую серную кислоту, выпускает минеральные удобрения, кормовые обесфторенные фосфаты для сельского хозяйства.

«Кратковременный выброс газа на филиале ТОО «Казфосфат» не угрожает жителям Тараза и не повлиял на экологическую обстановку в городе», - говорится в официальном разъяснении компании в ответ на публикации в соцсетях и мессенджерах критических сообщений о выбросах газа на заводе.

Главный эколог ТОО «Казфосфат» Арман Карагалиев напомнил, что причиной выбросов сернистых газов стал выход из строя моногидратного насоса абсорбера (второй ступени очистки). Однако уже через 15 минут экстренно остановили цех, сообщили в диспетчерскую завода и руководству цеха.

Руководство компании организовало замеры атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, на близлежащих улицах города и на основных источниках выбросов. По результатам анализов превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружены. Совместные отборы, произведенные с лабораторией департамента экологии по Жамбылской области, на основных источниках выбросов по содержанию таких загрязняющих веществ, как оксиды углерода и азота, аммиак, фтористый водород, обнаружены в пределах допустимых выбросов. По показаниям автоматизированной системы мониторинга в режиме реального времени на основном источнике выброса превышение по фтористому водороду не зафиксировано.

«Теоретическим путем, просчитав происходивший в сернокислотном цехе химический процесс, с учетом объемов сырья, можно определить объем выбросов триоксида серы SO3 в атмосферу за эти 15 минут. Ожидаем в ближайшее время завершения проверки, составления протокола об административном правонарушении и озвучивания суммы штрафа на возмещение ущерба окружающей среде, который будет накладывать департамент экологии», - пояснил Арман Карагалиев.

Обнаруженные загрязняющие вещества, не превышающие предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе, не влияют на здоровье населения и окружающую среду. На предприятии проходят мероприятия по устранению неполадок, возникших в сернокислотном цехе, а также по недопущению подобных случаев впредь.

«Завод минеральных удобрений в Таразе работает в штатном режиме, все источники выбросов находятся на непрерывном контроле. В городе Таразе экологическая обстановка стабильная. В результате выброса никто из работников сернокислотного цеха и филиала «Минеральные удобрения» не пострадал, за медицинской помощью в специализированные учреждения не обращался», - сообщили в компании.