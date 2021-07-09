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    22:26, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Крупный штраф за недобросовестную конкуренцию получила коммунальная компания в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По результатам расследования антимонопольного департамента по Актюбинской области АО «Aqtobe su-energy group» привлечено к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    «Коммунальное предприятие вводило потребителей в заблуждение с августа 2020 года, направляя уведомления и размещая информацию в публичном доступе о том, что не разрешается проводить гидравлические испытания систем отопления самостоятельно и привлекать для этих работ сторонние организации. В то время как данные услуги относятся к конкурентной среде и потребитель имеет право самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций проводить гидравлические испытания систем отопления», - говорится в сообщении.

    По результатам расследования было установлено, что фактически действия АО «Aqtobe su-energy group» были направлены на достижение неправомерных преимуществ в конкуренции, что приводило к отказу потребителей от установления договорных отношений с другими поставщиками услуг.

    Не согласившись с результатом расследования, АО «Aqtobe su-energy group» обжаловала действия антимонопольного органа в судебных органах Актюбинской области.

    После длительных судебных процессов апелляционной судебной инстанцией региона результаты расследования антимонопольного департамента по Актюбинской области признаны законными и обоснованными.

    Специализированным административным судом Актобе АО «Aqtobe su-energy group» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 4 375 500 тенге.

    Постановление административного суда не вступило в силу.



    Теги:
    Общество ЖКХ Актюбинская область
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