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Крупный штраф оплатят несколько астанчан за дачу взятки полицейскому

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 21:19
Крупный штраф оплатят несколько астанчан за дачу взятки полицейскому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управлением собственной безопасности департамента полиции Астаны с начала года зарегистрировано 11 уголовных дел по фактам дачи взятки должностным лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в управлении, инспектором службы полка патрульной полиции была остановлена автомашина Toyota Estima под управлением 31-летнего водителя за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 590 КоАП РК. Во избежание административной ответственности нарушитель пытался вручить денежное вознаграждение полицейскому в размере 10 тысяч тенге. Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в размере 112 тысяч тенге.

Также инспекторами специализированного батальона патрульной полиции при несении службы была остановлена автомашина Mitsubishi Galant, водитель которой совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 230 КоАП РК. Испугавшись ответственности, мужчина предложил взятку в размере 15 тысяч тенге. Приговором суда в отношении водителя вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в сумме порядка 170 тысяч тенге.

Вместе с тем, имеет место дача взятки по уголовным делам. Участник уголовного процесса передал взятку органу уголовного преследования в виде денежных средств. По данному факту начато досудебное расследование. По результатам досудебного расследования, действиям взяткодателя будет дана правовая оценка.


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