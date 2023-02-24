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Крупный штраф оплатит гражданка Швеции за двойное гражданство

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Февраля 2023, 22:22
Крупный штраф оплатит гражданка Швеции за двойное гражданство Фото: polisia.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Крупный штраф оплатит гражданка Швеции за двойное гражданство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудники линейного отдела полиции на станции Орал задержали гражданку Швеции за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве. Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 57-летнюю женщину с двойным гражданством по ч. 2 ст. 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства». По решению специализированного административного суда Уральска гражданка Швеции привлечена к ответственности в виде административного штрафа на сумму 200 МРП (690 тысяч тенге).


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью  
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