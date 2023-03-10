18:09, 09 Март 2023 | GMT +6
Крупный сбой произошел в работе Uber и «Яндекс Такси»
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – При попытке заказать авто у пользователей отображается уведомление об ошибке на сервисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.
Пользователи испытывают проблемы с доступом к заказу машин через Uber и «Яндекс Такси».
Приложения выдают ошибку на стороне сервера. Кроме того, у сервиса «Яндекс Еда» значится возможная задержка доставки.
Последний раз сбой в работе Uber и «Яндекс Такси» наблюдался в декабре прошлого года. Тогда при попытке заказать такси появлялась надпись «Повторно заказать такси можно через 1 минуту».