Крупный сбой произошел в работе Uber и «Яндекс Такси»

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – При попытке заказать авто у пользователей отображается уведомление об ошибке на сервисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Пользователи испытывают проблемы с доступом к заказу машин через Uber и «Яндекс Такси».

Приложения выдают ошибку на стороне сервера. Кроме того, у сервиса «Яндекс Еда» значится возможная задержка доставки.

Последний раз сбой в работе Uber и «Яндекс Такси» наблюдался в декабре прошлого года. Тогда при попытке заказать такси появлялась надпись «Повторно заказать такси можно через 1 минуту».