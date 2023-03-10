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    18:09, 09 Март 2023 | GMT +6

    Крупный сбой произошел в работе Uber и «Яндекс Такси»

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    Фото: tass.ru
    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – При попытке заказать авто у пользователей отображается уведомление об ошибке на сервисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Пользователи испытывают проблемы с доступом к заказу машин через Uber и «Яндекс Такси».

    Приложения выдают ошибку на стороне сервера. Кроме того, у сервиса «Яндекс Еда» значится возможная задержка доставки.

    Последний раз сбой в работе Uber и «Яндекс Такси» наблюдался в декабре прошлого года. Тогда при попытке заказать такси появлялась надпись «Повторно заказать такси можно через 1 минуту».


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