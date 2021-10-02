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    13:17, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крупный пожар в торговом центре ликвидировали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Силами столичных огнеборцев ликвидирован пожар в ТЦ «Астыкжан». Площадь пожара предварительно составила 7 000 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня в 09:42 минуты пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби, 28.

    По прибытию огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на третьем этаже.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧМ города Нур-Султана, на месте тушения был организован штаб пожаротушения.

    «В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС города Нур-Султана в составе 105 человек и 26 единиц техники, также 8 поливомоечных машин коммунальной службы», - сообщили в ДЧС.

    До прибытия пожарных подразделений из окна 2 этажа, спасаясь от пожара, спрыгнула девушка 2001 года рождения, которая является сотрудником мебельного цеха «Универсал», которая передана сотрудникам скорой помощи, состояние - средней степени тяжести.


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