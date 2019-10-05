Крупный пожар в Шымкенте: огонь охватил 1 925 квадратных метров

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар произошел в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

«В 17:16 на пульт «101» города Шымкент поступило сообщение о пожаре на территории ТОО «Орда» по улице Кожанова. Незамедлительно по вызову №2 были направлены силы и средства ДЧС, в составе 11 единиц техники и 51 человек личного состава.

По прибытии установлено, что происходит открытое горение кровли трехэтажного здания с дальнейшим распространением огня на кровлю пристроенного двухэтажного здания», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По данным пресс-службы Комитета по ЧС, принятыми мерами пожар локализован 18:56, ликвидирован в 19:34. Общая площадь пожара составила 1925 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.