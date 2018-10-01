Крупный пожар в многоэтажке в Актобе: начато расследование

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По факту пожара в квартире №69, от которого пострадали 30 соседних квартир в Актобе, начато досудебное расследование. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщили представители акимата города и отдела внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту начато досудебное расследование по статье 204 УК РК - неосторожное уничтожение чужого имущества. Произведен осмотр пострадавших квартир в двух подъездах, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая определит причину возгорания», - отметил начальник отдела внутренних дел города Актобе Баглан Курманалин.

Как известно, вчера в центре города по проспекту Абилкайыр хана произошел пожар в многоэтажном доме.

Огонь быстро распространялся из одной квартиры в другую, к счастью его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет.

По словам замакима города Актобе Куандыка Касымова пожар начался в квартире 69 и распространился на соседние.

«4 октября в 15:00 часов в ЧС поступила информация о загорании квартиры 69 в доме № 73 с переходом огня на квартиры выше. Было эвакуировано 200 человек, спасено 47. Жертв нет. По результатам согласно поручения акима области оперативно создана рабочая комиссия по визуальному обследованию квартир. Было уточнено, что пострадали 30 квартир, 1 сгорела полностью, общая площадь возгорания составила 240 квадратных метров. На месте работает мобильная группа по приведению в порядок фасада дома, замене пластиковых окон, восстановлению пострадавших квартир. Есть строительные компании, которые изъявили желание помочь. Также создан штаб из коммунальных служб, которые обследуют квартиры по недопущению ЧС», - сказал Касымов.

Будут ли компенсировать ущерб пострадавшим актюбинцам из бюджета пока неизвестно.

«Вопрос выделения компенсации из бюджета будет рассматриваться, если будет признан факт ЧС. ЧС пока не можем объявить, так как нет заключения экспертизы», - добавил он.