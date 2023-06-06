Крупный пожар в лесу «тушили» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Масштабные лесные пожарно-тактические учения прошли в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Аракарагайском учреждении лесного хозяйства станции Шоккарагай прошли масштабные пожарно-тактические учения в лесной зоне.

«В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание лесного участка 108 квартала, недалеко от железной дороги в районе станции Шоккарагай. Такие учения нужны для совершенствования действий при крупных природных пожарах. Все условия проведения приближены к реальной ситуации. Тренировки позволяют оценить готовность подразделений ЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов к возникновению природных пожаров», - рассказали в ДЧС.

Во время учений наращивание сил и средств шло в соответствии со складывающейся обстановкой и согласно планам.

В данных учениях принимали участие силы ДЧС Костанайской области, сотрудники лесных хозяйств и природного заповедника.