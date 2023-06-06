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    00:32, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Крупный пожар в лесу «тушили» в Костанайской области

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    Фото: ДЧС Костанайской области
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Масштабные лесные пожарно-тактические учения прошли в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    В Аракарагайском учреждении лесного хозяйства станции Шоккарагай прошли масштабные пожарно-тактические учения в лесной зоне.

    «В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание лесного участка 108 квартала, недалеко от железной дороги в районе станции Шоккарагай. Такие учения нужны для совершенствования действий при крупных природных пожарах. Все условия проведения приближены к реальной ситуации. Тренировки позволяют оценить готовность подразделений ЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов к возникновению природных пожаров», - рассказали в ДЧС.

    Во время учений наращивание сил и средств шло в соответствии со складывающейся обстановкой и согласно планам.

    В данных учениях принимали участие силы ДЧС Костанайской области, сотрудники лесных хозяйств и природного заповедника.


    Теги:
    Костанайская область ДЧС МЧС Учения для mail.ru
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