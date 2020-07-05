Крупный пожар в Баку: сгорела фабрика по производству красок

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на фабрике по производству красок в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

В результате пожара по производству красок «Собсан» в Бинагадинском районе Баку, по предварительным оценкам, сгорела территория площадью примерно 3000 квадратных метров. Пять сотрудников МЧС пострадали, четырем лицам оказана помощь на месте, а один человек был доставлен в Центр токсикологии. Причина пожара выясняется.

Пожар на фабрике к настоящему времени полностью потушен силами МЧС Азербайджана.

Уцелевшие товары и материалы на территории завода были вывезены силами МЧС в целях противопожарной защиты.