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вчера 17:00
Крупный пожар в Алматы: горит АЗС
13 Ноября 2019 10:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автозаправочная станция горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Фотографии с места ЧП распространяются в сети. На фото видно как густой дым окутал, рядом стоящую заправку. По данным ДЧС произошло возгорание автозаправочного комплекса «Petrol Asia».
Площадь пожара предварительно составила 150 квадратных километров.
Огонь локализован в 10:32.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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