Крупный пожар в Алматы: горит АЗС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автозаправочная станция горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места ЧП распространяются в сети. На фото видно как густой дым окутал, рядом стоящую заправку. По данным ДЧС произошло возгорание автозаправочного комплекса «Petrol Asia».

Площадь пожара предварительно составила 150 квадратных километров.

Огонь локализован в 10:32.