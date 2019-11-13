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Крупный пожар в Алматы: горит АЗС

13 Ноября 2019 10:47
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Крупный пожар в Алматы: горит АЗС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автозаправочная станция горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фотографии с места ЧП распространяются в сети. На фото видно как густой дым окутал, рядом стоящую заправку. По данным ДЧС произошло возгорание автозаправочного комплекса «Petrol Asia».

Площадь пожара предварительно составила 150 квадратных километров.

Огонь локализован в 10:32.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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