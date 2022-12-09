Крупный пожар произошел в гипермаркете в Подмосковье, погиб человек

9 Декабря 2022, 13:30

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Как минимум один человек погиб в результате крупного пожара в гипермаркете OBI, который находится в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Пожар в здании ТЦ «Мега Химки» начался рано утром. Первоначальная площадь пожара составила 250 кв. м, позже она выросла до 7 тыс. кв. м, затем - до 18 тыс. кв. м.

По последней информации, пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, после этого началось обрушение конструкций, сообщили в экстренных службах. Предположительно, во время пожара взорвались газовые баллоны.

Гипермаркет почти полностью разрушен.

Огонь не распространился на остальную часть ТЦ «Мега Химки».

В тушении задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, планируется привлечь авиацию. Ликвидация пожара осложняется конструкцией здания и большой горючей нагрузкой.

Основная версия пожара - короткое замыкание. Как сообщили в экстренных службах, причиной пожара стали нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь.

Ущерб от пожара может достигнуть 20-30 млрд рублей

Фото: tass.ru