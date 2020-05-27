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Крупный пожар произошел на Жайремском ГОК в Карагандинской области

27 Мая 2020 17:30
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Крупный пожар произошел на Жайремском ГОК в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вчера вечером на Жайремском горно-обогатительном комбинате произошел пожар. Пламя объяло площадь более чем 1200 кв.м. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возгорание произошло вечером в 19.30. прибыв на место происшествия пожарные эвакуировали сотрудников предприятия. Сотрудники противопожарной службы тушили пламя до глубокой ночи.

Горели композитные пластиковые трубы на общей площади 1200 кв. м.

«Пожар был ликвидирован 27 мая в 03:00. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

На данный момент компания считает убытки от ЧП. Жайремский ГОК является одним из крупных производителей марганцевого концентрата во всем Казахстане. Компания выпускает полиметаллическое и марганцевое сырье. ГОК является крупным градообразующим предприятием и обеспечивает работой жителей села Жайрем и близлежащего города Каражал.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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