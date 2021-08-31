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Крупный пожар произошел на канале им. К. Сатпаева

31 Августа 2021 12:06
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Крупный пожар произошел на канале им. К. Сатпаева

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл на насосной станции номер 2 канала им. К. Сатпаева. В Экибастузе намерены объявить ЧС местного масштаба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«29 августа поступило сообщение о том, что в насосной станции №2 филиала РГП на ПХВ «Канал имени К. Сатпаева» происходит пожар (насосная расположена в 35 км от Экибастуза)», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В 4-уровневом железобетонном здании насосной, на 3-м и 4-м уровнях, горело контрольно-распределительное устройство (КРУ) из 8 ячеек, деревянных дверей, деревянной обшивки стен на общей площади 150 квадратных метров. Горела изоляция силового кабеля на общей площади 100 погонных метров, добавили в ДЧС.
«30 августа установлено, что в результате пожара вышли из строя следующие агрегаты: КРУ шести киловатт из 7 ячеек для потребления электроснабжения насосных агрегатов в количестве 4 штут, работа цепей релейной защиты автоматики, панель управления, состоящая из 3 шкафов, синхронный двигатель ВДС 325/44-18, шкаф возбуждения насосного агрегата, 2,3,4 шкафы спутниковый связи, кабельное хозяйство мостового крана, главный ввод 6 киловатт здания насосной станции, кабельный полуэтаж», - отметили в департаменте.
Из-за пожара приостановлена деятельность насосных станций номер 2, 3, 4, 5. Материальный ущерб составил 270 миллионов тенге, рассказали в департаменте. Поэтому сегодня решено провести внеочередное заседание городской комиссии по ЧС под председательством акима города Экибастуза, на котором предполагается объявить чрезвычайную ситуацию местного масштаба.
«Ремонтные работы займут около 10 дней. Угрозы для населённых пунктов нет (в настоящее время в Экибастузском водохранилище находится 17 миллионов кубометров воды, месячная норма потребления воды Экибастузом составляет 1,7 миллиона кубометров, для Карагандинской области также угроз нет)», - пояснили в ДЧС.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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