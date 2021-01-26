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    15:09, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Крупный пожар ликвидировали в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасатели ликвидировали крупный пожар в одном из зданий ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 26 января в 2 часа 38 минут на территории одного из ТОО в не эксплуатируемом здании горели деревянные конструкции пола второго и третьего этажей, складируемые строительные материалы, а также рубероидное покрытие кровли.

    «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения сразу же вступили в схватку с огнем, дополнительно были задействованы бойцы пожарной части Восточно-Казахстанского филиала АО «Өрт- Сөндіруші». Взаимодействие и слаженность действий подразделений позволило полностью ликвидировать огонь на площади 220 кв.м.», - пояснили в ДЧС ВКО.

    Спасателями было создано 4 звена газодымозащитной службы, чтобы работать в непригодной для дыхания среде. Всего в тушении было задействовано 12 единиц техники и 50 личного состава ДЧС ВКО, а также четыре человека личного состава и одна единица техники Восточно-Казахстанского филиала АО «Өрт- Сөндіруші».

    По причине пожара специалисты рассматривают версию – несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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