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    18:39, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Крупный пожар ликвидировали в одном из районов ВКО

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    ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ – Огнеборцами Восточного Казахстана ликвидирован крупный пожар в Зайсанском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в поселке Жарсу загорелся жилой частный дом. Огнем были охвачены деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, стен, оконные и дверные блоки, мебели, а также личные вещи. Спасатели действовали слаженно и оперативно, поэтому огонь, распространившийся до приезда пожарных подразделений на площади 100 кв. метров, был успешно ликвидирован.

    «Причина пожара устанавливается специалистами. Тушение осложнялось тем, что в хозяйственных строениях хранились легковоспламеняющиеся материалы. Однако пожарным удалось сдержать стихию огня», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Спасатели напоминают владельцам жилых домов о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Проявить бдительность при эксплуатации печей и электрических приборов. Следить за неисправностью электропроводки, не пользоваться поврежденными электроприборами, электророзетками.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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