7 Июля 2022 12:39

Крупный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с правоохранителями Нидерландов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Данная преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии.

Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из Афганистана, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды.

С учетом обширной географии деятельности данной группы, КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов.

Успешной реализации операции, в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката. В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане. Далее, правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков обнаружена крупная наркоплантация.

По данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн. долларов. По установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.





Фото: cdn.iz.ru