14 Июня 2022 23:00

Крупный наркопосев выявили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» в 9 км к востоку от села Аққыр Жалагашского района Кызылординской области на участке «Қызыл шұқыр» обнаружена крупная наркоплантация. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Житель Кызылординской области занимался культивированием наркотических растений в крупном размере.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой выявлено 1149 кустов наркотикосодержащих растений, из них в качестве образцов для экспертизы изъяты 16 кустов. Остальные 1133 кустов были уничтожены путем поджога.

Кроме того, в ходе личного досмотра у задержанного изъято наркотическое вещество, завернутое в газету.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Жалагашского районного отдела полиции.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере».







