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Крупный наркопосев обнаружили в Кызылординской области
23 Июля 2021 15:37
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – 18 июля 2021 года сотрудники департамента полиции Кызылординской области в Жанакорганском районе, в 70 км от села Байкенже обнаружили крупный наркопосев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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На месте происшествия следственно-оперативная группа задержала подозреваемых, жителей областного центра в возрасте 59 и 39, 29 лет за культивирование наркосодержащих растений. В ходе осмотра установлено, что подозреваемые выращивали растения зеленого цвета со специфическим запахом в количестве 1968 кустов, кроме того, выявлены два балагана (лежачие места), две единицы 16-калибровых незарегистрированных ружей, 24 патронов, электронный матор, один шланг (140 метров), одежда, продукты питания и посуда.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300 части 2 пункту 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Посев или выращивание в особо крупном размере запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества).
Кроме того, с места происшествия изъято более девяти килограммов наркотического вещества, похожего на марихуану. В настоящее время назначена судебная экспертиза.
Ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере).
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