Крупный мясокомбинат стоимостью более 5 млрд тенге строят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый мясокомбинат в областном центре строят за счёт привлечённых средств. Об этом в своём Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Северной промышленной зоне города Костаная компанией ТОО «BEEF EXPORT GROUP» ведется строительство современного комплекса - мясокомбината мощностью переработки 110 тыс. голов КРС и 132 тыс. голов МРС в год. Данный проект в рамках программы «Экономика простых вещей» реализуется за счет собственных и привлеченных средств. Общая стоимость проекта составляет свыше 5,3 млрд тенге»,- сообщил в своём посте глава региона.





Он также поручил заинтересованным государственным органам оказать максимальное содействие в реализации данного проекта, а также рассмотреть возможность подведения недостающей производственной инфраструктуры в качестве меры господдержки бизнеса.











