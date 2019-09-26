Крупный мясокомбинат стоимостью более 5 млрд тенге строят в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый мясокомбинат в областном центре строят за счёт привлечённых средств. Об этом в своём Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Северной промышленной зоне города Костаная компанией ТОО «BEEF EXPORT GROUP» ведется строительство современного комплекса - мясокомбината мощностью переработки 110 тыс. голов КРС и 132 тыс. голов МРС в год. Данный проект в рамках программы «Экономика простых вещей» реализуется за счет собственных и привлеченных средств. Общая стоимость проекта составляет свыше 5,3 млрд тенге»,- сообщил в своём посте глава региона.
Он также поручил заинтересованным государственным органам оказать максимальное содействие в реализации данного проекта, а также рассмотреть возможность подведения недостающей производственной инфраструктуры в качестве меры господдержки бизнеса.
- В Костанайской области для молодежи учредят стипендии им.Беимбета Майлина
- Назначен новый аким Узункольского района Костанайской области
- Экс-руководитель управления строительства назначен районным акимом в Костанайской области
- Получавшая АСП жительница Костанайской области открыла собственное дело
- Костанайские госслужащие смогут планировать своё карьерное продвижение
- Тело женщины найдено рядом со сгоревшей стиральной машиной в Житикаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана