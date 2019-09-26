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Крупный мясокомбинат стоимостью более 5 млрд тенге строят в Костанае

26 Сентября 2019 15:48
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Крупный мясокомбинат стоимостью более 5 млрд тенге строят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новый мясокомбинат в областном центре строят за счёт привлечённых средств. Об этом в своём Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Северной промышленной зоне города Костаная компанией ТОО «BEEF EXPORT GROUP» ведется строительство современного комплекса - мясокомбината мощностью переработки 110 тыс. голов КРС и 132 тыс. голов МРС в год. Данный проект в рамках программы «Экономика простых вещей» реализуется за счет собственных и привлеченных средств. Общая стоимость проекта составляет свыше 5,3 млрд тенге»,- сообщил в своём посте глава региона.


Он также поручил заинтересованным государственным органам оказать максимальное содействие в реализации данного проекта, а также рассмотреть возможность подведения недостающей производственной инфраструктуры в качестве меры господдержки бизнеса.




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Ключевые слова: Инвестпроекты, Костанайская область, Промышленность,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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