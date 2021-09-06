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    23:00, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Крупный микрорайон Жезказгана остался без автобусов

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Крупнейший микрорайон частного сектора Жезказгана остался без общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Единственный автобусный маршрут, связывавший окраину с центром города, перестал курсировать. Три тысячи жителей микрорайона Бекболатсай в Жезказгане могут претендовать на звание самых много ходящих. Однако вынужденно – автобуса здесь не дождаться.

    «Если не ходить пешком, то у тех, у кого нет своей машины, в день уходит 1600-2000 тенге на такси. А это не все могут себе позволить. Сюда два раза в день заезжает служебный заводской автобус. Но в него нас не всегда пускают», - рассказала жительница Жезказгана Аиша Аманжолова.

    Окраину с частной застройкой и центр города связывает единственный маршрут. Согласно тендеру по нему должны курсировать 6 автобусов. Однако транспортная компания перестала выпускать технику на линию. Там уверяют: работать нерентабельно.

    «Этот автобусный маршрут не приносит дохода из-за небольшого числа пассажиров. В ноябре на внутригородских маршрутах будет новый конкурс. Ситуация изменится», - пояснил руководитель жилищного отдела города Жезказгана Ержан Есетов.

    В планах – поменять маршрут движения автобусов. Так, чтобы они охватывали большее количество улиц, были удобными и выгодными. Ну, а пока – пешком.

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