Крупный международный горно-металлургический конгресс проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит 11-й горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конгресс АММ стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии зарубежных специалистов способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений.

«Сейчас экономика Казахстана, как и во всем мире, переживает последствия пандемии. Тем не менее, несмотря на трудности, в экономическом развитии нашей страны наблюдается положительная динамика. Но нужно отметить, что ситуация все еще остается непростой. Нам необходимо продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров, обеспечению потребностей внутреннего рынка и увеличению географии экспорта», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев, открывая мероприятие.

«Это позволит нам в условиях нестабильности в мировой экономике сохранить конкурентоспособность казахстанской металлургической продукции», - добавил он.

В течение двух дней представители государственных органов, международные отраслевые эксперты, CEO крупнейших компаний, ТОП-менеджеры сервисных предприятий обсудят вопросы горно-металлургической отрасли и перспективы ее развития.

Впервые данный форум был проведен в 2010 году при поддержке и непосредственном участии Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Сегодня Конгресс «АММ» является значимой международной площадкой для обсуждения и решения важнейших вопросов в горно-металлургическом комплексе.

Горно-металлургический комплекс является одним из локомотивов экономики Казахстана, на долю которой приходится около 8,2% ВВП страны, около 24% национального экспорта, и где не покладая рук трудятся 230 тысяч наших соотечественников.

Основным лейтмотивом конгресса в 2021 году стала тема «Векторы роста мировой горнодобывающей промышленности в условиях пандемии». В целом программа конгресса включает сессии по новым технологиям и цифровым решениям, геологоразведке, мастер-классы по вопросам развития новых компетенций в индустрии 4.0.

Также в рамках конгресса состоятся форумы по золотой и угольной промышленностям и мастер-классы по GR, PR и HR направлениям.

Будущее ГМК отрасли Казахстана заключается в инвестициях в геологоразведку, развитии качественного кадрового потенциала и внедрении новых технологий. Качественное наполнение программы, дискуссионный формат события позволяют в наиболее полной мере раскрыть проблемные вопросы отрасли и найти пути их решения.