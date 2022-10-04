ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Крупный металлургический кластер запустят в Экибастузе. В его состав войдут производство вторичной переработки металла, предприятия по выпуску стали и ферросплавов. Реализация проекта позволит привлечь более 1,7 млрд долларов инвестиций. Об этом на церемонии закладки капсулы первого предприятия сообщил аким Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Сегодня в Экибастузе стартует крупный металлургический кластер, истоки которого берут начало в Корее, где во время визита Президента Казахстана было подписано стратегическое соглашение об инвестиционном сотрудничестве между нашими странами», – сказал Абылкаир Скаков.

По словам главы региона, запуск производства сократит импорт стальной продукции в Казахстане на 70%. К 2025 году на 60% увеличится объем обрабатывающей промышленности области, около трех тысяч жителей области будут обеспечены постоянными рабочими местами.

Абылкаир Скаков особо подчеркнул, что все это – часть реализации комплексного плана развития Экибастуза, разработанного по инициативе Касым-Жомарта Токаева и принятого им в прошлом году.

«На первом этапе создания металлургического кластера запустят предприятие по выпуску ферросплавов, – подчеркнул аким области. – Будут внедрены технологии по очистке выбросов до 99,9% и полная переработка отходов. Это тот самый сплав инновации, индустрии и экологии».

Как рассказал акционер АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» Сергей Кан, в Экибастузе достаточное производство электроэнергии, а ее стоимость – конкурентна. Кроме того, в этом регионе хороший потенциал человеческих ресурсов, много квалифицированных специалистов.

«Я в этой области работаю больше 25 лет и очень хорошо ее знаю, – сообщил Сергей Кан. – Ферросплавное предприятие мощностью 160 тысяч тонн, которое здесь будет построено, – это универсальное предприятие. Оно будет производить несколько видов ферросплавов: ферросилиций, ферромарганец, феросиликомарганец, пользующиеся большим спросом на международных рынках».

На новом предприятии применяется технология вращающихся печей небольшой мощности – 33 мегаватта. Разные виды качественного ферросплава будут производить восемь печей.

Отдельно Сергей Кан остановился на экологичности проекта.

«Мы недавно провели общественные слушания и получили положительное заключение, – подчеркнул предприниматель. – Павлодарские общественники выезжали в Южную Корею знакомиться с производством ферросплавов, основанных на той технологии, которую мы будем применять в Экибастузе. Они убедились, насколько это экологически чистое производство».

Сергей Кан заверил, что очистка отходящих газов будет на уровне 99,9%, а производство экологичнее ранее применяемых.

Обращаясь к корейским гостям, аким области напомнил, что регион всегда открыт для сотрудничества и поддержки.

«Мы также заинтересованы в стабильном, экологически дружественном предприятии, что содействует не только диверсификации экономики и развитию Экибастуза, но и позволит Казахстану занять ведущие позиции по производству ферросплавов на мировом рынке», – заявил Абылкаир Скаков.

В Экибастузе вырабатывается около 44 млрд кВт энергии в год, добывается 70 млн тонн угля, а запасов энергетического угля достаточно на 300 лет.

Новое производство будет выпускать продукцию, востребованную в стране и за рубежом, – по 3 млн тонн стальной продукции в год.

Всего в портфеле инвестиционных проектов Павлодарской области до 2025 года 143 проекта на 2 триллиона тенге, общее планируемое количество новых рабочих мест – около 10 тысяч.

Фото: pavlodarnews.kz